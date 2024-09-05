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Путин заявил о росте грузопотока по Северному морскому пути

По итогам прошлого года мощность 14 портов, задействованных в обслуживании СМП, превысила 40 миллионов тонн.
Ян Брацкий 2024-09-05 09:40:20
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Россия продолжит наращивать грузопоток по Северному морскому пути. Об этом Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Будем и дальше наращивать грузопоток, в том числе за счет активного освоения арктических месторождений, перенаправления грузов с Запада на Восток за счет увеличения транзита», - сказал Путин.

Как отметил глава государства, два года назад по СМП были запущены каботажные рейсы, а сегодня в этой схеме задействованы 14 портов Северо-Западного региона, Арктики и Дальнего Востока. По итогам прошлого года мощность этих портов превысила 40 миллионов тонн.

О развитии потенциала Северного морского пути ранее говорил и глава Росатома Алексей Лихачев. В рамках этого проекта в ближайшие пять лет планируется построить более 100 судов ледокольного класса.

К работе на этом направлении привлекут зарубежных партнеров. Прежде всего из Китая и ОАЭ. Уже сейчас администрация Северного морского пути осуществляет долгосрочное планирование перевозок в регионе с самыми суровыми погодными условиями.

#Экономика #Путин #Северный морской путь #Президент #ВЭФ
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