Полянский: Израиль использует переговоры с ХАМАС как дымовую завесу

Израиль использует переговоры с ХАМАС как дымовую завесу, чтобы продолжать свою операцию в Газе. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Руководство Израиля, к сожалению, до сих пор рассматривает переговоры лишь в качестве дымовой завесы, позволяющей отвлечь внимание международного сообщества от силового решения палестинского вопроса», – подчеркнул Полянский.

По его словам, с каждым днем операции ЦАХАЛ в Газе, шансов у заложников на выживание остается все меньше. В Совбезе придерживаются единого мнения, что освобождение путем военного сопротивления невозможно, альтернативы переговорам нет. Судя по последним заявлениям премьер-министра Израиля Нетаньяху, ЦАХАЛ не намерен изменять свой курс.

За все время эскалации, погибло несколько десятков израильских заложников, которые не дождались прекращения огня, заявил Полянский.

Добиться изменений не позволяют американские коллеги, которые «покрывают» действия Израиля, поставляют оружие и побуждают Израиль продолжать операцию в Газе, добавил Полянский.

«Поэтому не удивительно, что мы все становимся свидетелями того, как растут аппетиты Западного Иерусалима выдвигающего все новые и новые условия заключения сделки», - добавил он.

Дипломат привел пример, если изначально речь шла о полном выводе израильских войск из анклава, то сейчас Израиль настаивает на сохранении своего присутствия в Филадельфийском коридоре в Газе.