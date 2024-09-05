МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полянский: Израиль использует переговоры с ХАМАС как дымовую завесу

Руководство Израиля тем самым отвлекает внимание международного сообщества от силового решения палестинского вопроса.
Ирина Егорова 2024-09-05 02:55:36
© Фото: Lev RadinKeystone Press Agency, Globallookpress © Видео: russiaun, Telegram

Израиль использует переговоры с ХАМАС как дымовую завесу, чтобы продолжать свою операцию в Газе. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Руководство Израиля, к сожалению, до сих пор рассматривает переговоры лишь в качестве дымовой завесы, позволяющей отвлечь внимание международного сообщества от силового решения палестинского вопроса», – подчеркнул Полянский.

По его словам, с каждым днем операции ЦАХАЛ в Газе, шансов у заложников на выживание остается все меньше. В Совбезе придерживаются единого мнения, что освобождение путем военного сопротивления невозможно, альтернативы переговорам нет. Судя по последним заявлениям премьер-министра Израиля Нетаньяху, ЦАХАЛ не намерен изменять свой курс.

За все время эскалации, погибло несколько десятков израильских заложников, которые не дождались прекращения огня, заявил Полянский.

Добиться изменений не позволяют американские коллеги, которые «покрывают» действия Израиля, поставляют оружие и побуждают Израиль продолжать операцию в Газе, добавил Полянский.

«Поэтому не удивительно, что мы все становимся свидетелями того, как растут аппетиты Западного Иерусалима выдвигающего все новые и новые условия заключения сделки», - добавил он.

Дипломат привел пример, если изначально речь шла о полном выводе израильских войск из анклава, то сейчас Израиль настаивает на сохранении своего присутствия в Филадельфийском коридоре в Газе.

#Израиль #переговоры #Совбез ООН #ЦАХАЛ #ХАМАС #полянский
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 