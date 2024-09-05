МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сырский пожаловался на полное техническое превосходство ВС РФ

Главком ВСУ признал отсутствие подготовки у мобилизованных.
Владимир Рубанов 2024-09-05 22:51:38
© Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency, Global Look Press

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью CNN, что Украина уступает в вооружении и численности Вооруженным силам России. По его словам, Российская армия имеет преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве расходуемых боеприпасов, в живой силе, танках, боевых машинах пехоты.

Сырский сказал, что набор большего количества солдат является для ВСУ приоритетом. Украинское правительство приняло спорный закон о мобилизации, требующий от всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет зарегистрироваться и постоянно носить с собой регистрационные документы, сообщает телеканал.

Несколько командиров сообщили CNN, что не все новые солдаты готовы сражаться и регулярно покидают свои позиции.

Сырский признал, что его войска отправляются на поле боя, не получив должной подготовки. Он объяснил, что новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а потом от двух недель до месяца специализированной подготовки, а после этого их отправляют воевать.

Ранее на Украине военкомам разрешили стрелять в гражданских при угрозе их жизни. Это произошло после того как ситуация в стране накалилась из-за ужесточения условий мобилизации.

#авиация #бронетехника #артиллерия #подготовка #Украина #ВСУ #мобилизация #Александр Сырский
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 