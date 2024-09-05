Сырский пожаловался на полное техническое превосходство ВС РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью CNN, что Украина уступает в вооружении и численности Вооруженным силам России. По его словам, Российская армия имеет преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве расходуемых боеприпасов, в живой силе, танках, боевых машинах пехоты.

Сырский сказал, что набор большего количества солдат является для ВСУ приоритетом. Украинское правительство приняло спорный закон о мобилизации, требующий от всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет зарегистрироваться и постоянно носить с собой регистрационные документы, сообщает телеканал.

Несколько командиров сообщили CNN, что не все новые солдаты готовы сражаться и регулярно покидают свои позиции.

Сырский признал, что его войска отправляются на поле боя, не получив должной подготовки. Он объяснил, что новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а потом от двух недель до месяца специализированной подготовки, а после этого их отправляют воевать.

Ранее на Украине военкомам разрешили стрелять в гражданских при угрозе их жизни. Это произошло после того как ситуация в стране накалилась из-за ужесточения условий мобилизации.