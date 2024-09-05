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Трамп заявил, что санкции США «убивают доллар»

По его мнению, важно вводить санкции, но также важно их быстро снимать.
Карина Тазетдинова 2024-09-05 23:12:11
© Фото: Kyle Mazza, Source Keystone Press Agency, Global Look Press

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что санкции Соединенных штатов ухудшают позиции доллара в мире.

«Я ввожу санкции и снимаю их как можно скорее, потому что в конечном итоге они убивают доллар и все, что он представляет» , - сказал бывший американский президент во время выступления в Экономическом клубе в Нью-Йорке.

По его словам, применять санкции против стран, которые это заслуживают необходимо. При этом бывший американский президент подчеркнул, что затем их нужно быстро снимать.

Трамп отметил, что для США важно, чтобы доллар оставался мировой валютой и сохранял свои позиции.

Ранее бывший глава Белого дома также заявлял, что США стали уязвимыми из-за передачи вооружений всем странам, в частности Украине.

#сша #Трамп #доллар #санкции #валюта
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