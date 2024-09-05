МО Литвы показало «зубы дракона» на границе с Калининградской областью

Литва установила укрепления на границе с Калининградской областью, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

Министерство разместило в соцсети видео, на котором изображены, в частности, «зубы дракона» и колючая проволока. Кроме того, там заметны знаки, предупреждающие о минах.

Укрепления появились в Панямуне на юго-западе страны. Минобороны сообщило, что в ролике изображены учения по инженерной подготовке поля боя. Вооруженные силы Литвы располагают значительным количеством подготовленных противотанковых заграждений, которые готовы к развертыванию в случае необходимости, говорится в сообщении.

Министр обороны Лауринас Касчюнас добавил, что мост Луизы между Панямуне и российским Советском является собственностью России, поэтому Литва может устанавливать препятствия только со своей стороны.

В августе сообщалось, что Литва отправила противотанковые ежи к границам с РФ и Белоруссией. Глава Минобороны республики сообщал, что Вильнюс закупил на четыре миллиона евро противотанковых ежей, «зубов дракона» и других элементов укреплений.