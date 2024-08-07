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Литва отправила противотанковые ежи к границам с РФ и Белоруссией

Первый участок хранения, где будут размещены элементы укреплений, должны открыть 22 августа.
Тимур Шерзад 2024-08-07 12:00:41
© Фото: Иван Денисенко, РИА Новости

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас в эфире радио LRT заявил, что Вильнюс закупил на 4 миллиона евро противотанковых ежей, «зубов дракона» и других элементов укреплений. 

Он добавил, что эти «средства контрмобильности» отправлены к границам с Россией и Белоруссией. 

«У отечественных производителей за 4 млн евро закуплены средства контрмобильности. Они доставляются в 27 пунктов в районе границы», - сказал Касчюнас. 

Лауринас Касчюнас отметил, что первый участок хранения этих средтв откроют 22 августа. Всего же планируется создать 27 таких участков. Министр уточнил, что в случае необходимости заграждения можно будет быстро достаивить к местам их установки. 

В сентябре литовские власти планируют начать возведение фортификационных учреждений на границе с Калининградской областью и Белоруссией. 

Это далеко не единственное недружественное действие со стороны Литвы. Так, ранее сейм этого государства поддержал перенос могил советских солдат в другие места.

#в стране и мире #Литва #укрепления #зубы дракона #Противотанковые ежи #Фортификация
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