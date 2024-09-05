Обвиняемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле отправили в СИЗО

Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил об аресте обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, пишет «360».

«Расследование уголовного дела продолжается, выполняется комплекс процессуальных действий, направленных на сбор доказательств», - резюмировал работник Следственного комитета.

Известно, что ранее судимый житель Нижнего Тагила признал вину в совершении особо тяжкого преступления.



Заявление о пропаже девочки подал отец 31 августа. По его словам, дочь с разрешения ушла гулять и не вернулась. Следователи обнаружили тело девочки в подвале с признаками насильственной смерти.



Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемого задержали в аэропорту Москвы, а после доставили в Свердловскую область для проведения следственных действий.