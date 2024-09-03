Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила

В аэропорту Москвы задержали при попытке скрыться предполагаемого убийцу 11-летней школьницы, которая пропала 31 августа в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также отметила, что в настоящее время подозреваемый доставлен в Свердловскую область для проведения следственных действий. Им оказался ранее судимый местный житель, он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.

«В Москве мои коллеги из ГУУР МВД России задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении 11-летней школьницы, которая пропала 31 августа в городе Нижнем Тагиле. Тело девочки обнаружено», - сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Ирины Волк.

Известно, что с заявлением о пропаже обратился отец школьницы. Он рассказал, что ребенок ушел на прогулку и не вернулся домой в назначенное время.

Следователи сообщили, что тело пропавшей девочки нашли с признаками насильственной смерти в подвале дома. Полиция и добровольцы искали ее четыре дня. За прошедшую ночь в поисках приняли участие более 50 человек.