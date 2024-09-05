Российский «Бук» прикрыл мотострелков на Авдеевском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» группировки войск «Центр» прикрыл мотострелковые подразделения на Авдеевском направлении, сбив воздушные цели.

Кадры боевой работы зенитчиков публикует Министерство обороны РФ. На записи показано передвижение ЗРК, наводка ракетного блока и пуск ракет, а также развертывание комплекса.

«Расчет "Бук-М3" группировки войск "Центр" обнаружил и захватил воздушную аэродинамическую цель, совершающую подлет к позициям российских войск. После оперативного принятия решения на уничтожение цели расчет "Бук-М3" выполнил пуск зенитной управляемой ракеты и поразил средство воздушного нападения противника на значительном удалении», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Военнослужащие работают днем и ночью, независимо от погодных условий. На счету расчета десятки сбитых аэродинамических целей, в том числе БПЛА Bayraktar и реактивные снаряды, выпущенные с помощью РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.