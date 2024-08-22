Зенитчики назвали снаряды HIMARS несложными целями для ЗРК «Бук»

Снаряды американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не являются сложными целями для российских ПВО, в частности для ЗРК «Бук», заявили зенитчики.

«За неделю порядка пяти-семи точно прилетает. Довольно-таки не трудно ее поймать, но приходится подлавливать. На подлетах, на верхней полке, когда она более-менее адекватные параметры берет», - говорит командир расчета ЗРК «Бук» с позывным Змей.

Змей родом из Крыма. Закончил Смоленскую академию ПВО. Потомственный военный - отец служил в армии Украины, откуда уволился в 2014 году, подержав воссоединение Крыма с Россией.

По авиации противника работают комплексы большой дальности такие как С-300. Украинские самолеты в небо поднимаются редко и держатся далеко от линии соприкосновения, производя запуски крылатых ракет западного производства.

«После этих пусков мы берем крылатые ракеты на сопровождение. Если они на нашем направлении, мы поражаем. Если на других направлениях, сопровождаем - передаем товарищам, они работают по ним. Цель не сложная, ее хорошо видно, ребята уже работали по ним», - рассказывает командир батареи с позывным Артист.

Для безопасности расчетов установки постоянно в движении, меняют позиции, после каждого пуска моментально перекатываются на другое место. Механик-водитель с позывным Гроза отмечает надежность самоходного комплекса.

«Смотришь на нее - наворочена, а на самом деле она в обслуживании максимально неприхотлива, масло долил, воды долил и все, она работает - едет», - делится он.

Каждый час расчеты на боевом дежурстве сменяют друг друга. Комплексы «Бук» зенитчиков из Забайкалья - часть общей системы ПВО группировки войск «Восток», позволяющей в режиме 24 на 7 контролировать небо.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.