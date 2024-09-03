Вице-премьер по европейской интеграции Украины подала в отставку

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина написала заявление об отставке, сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Он добавил, что депутаты рассмотрят ее заявление на одном из ближайших пленарных заседаний.

Ранее во вторник Стефанчук заявил, что в отставку подали три министра - глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська и глава Минэкологии Руслан Стрелец. Кроме того, заявление написал глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

После этого глава фракции Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия пообещал «большую перезагрузку правительства» на этой неделе. По его словам, изменится больше половины штатной численности кабмина. Окончательный список отставок определят на заседании фракции в среду, добавил Арахамия. Он заявил, что это будет «день увольнений», а потом - «день назначений».