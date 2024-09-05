Потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 10 100 человек

Потери украинской стороны в личном составе с начала боев в Курской области превысили 10 100 человек, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Помимо живой силы, противник потерял за этот период времени на Курском направлении 81 танк, 41 БМП, 72 БТР, 589 бронемашин. Также враг лишился 325 автомобилей, 74 артиллерийских орудий, 24 РСЗО, включая семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS, восьми ЗРК, семи контрбатарейных РЛС, двух РЛС ПВО.

В сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области сказано, что за сутки ВСУ потеряли до 370 человек и 17 единиц бронетехники. Противник потерял две БМП, два БТР и 13 бронемашин, а также два артиллерийских орудия, две М270 MLRS, станцию РЭБ.

Кадры с уничтожением американской M270 MLRS в Сумской области показало Минобороны России. Установка стала очередной целью для российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.