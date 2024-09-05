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Российский «Искандер» превратил в металлолом M270 MLRS под Сумами

Средствами объективного контроля зафиксирована детонация и полное уничтожение техники.
2024-09-05 11:43:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Американская M270 MLRS стала очередной целью для российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Об ударе по установке американского производства в Сумской области сообщило Министерство обороны РФ, приложив кадры с видеоподтверждением уничтожения.

На записи, снятой с помощью беспилотника, видно, как ракета отвесно падает вниз, затем происходит детонация и возгорание на позиции. В результате уничтожены не только М270 MLRS, но и вспомогательная техника и боевики ВСУ в районе Рудневки. Средствами объективного контроля зафиксирована повторная детонация и полное уничтожение установки.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении 20 машин и до 80 боевиков в районе Сум. На записи видно, что на конечном участке ракета пикирует на объект практически вертикально, после чего происходит взрыв и пожар.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию, боевая часть ракеты способна уничтожить практически любую цель. Может использовать квазибаллистические ракеты, а также запускать крылатые ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Искандер #МО РФ #MLRS
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