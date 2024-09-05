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Путин сравнил киевские власти с инопланетянами и иностранцами

Российский лидер подчеркнул, что Киев не думает о народе, принимая решение воевать «до последнего украинца».
Карина Тазетдинова 2024-09-05 14:56:48
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что у него складывается впечатление, что у власти на Украине находятся инопланетяне или иностранцы. Такое предположение он выдвинул на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Порой складывается впечатление, что те, кто управляют Украиной, - инопланетяне или иностранцы», - заявил российский лидер на сессии ВЭФ.

Глава государства напомнил о колоссальных потерях ВСУ на линии фронта. В частности, потери идут не только в технике, но и в людях.

Президент РФ также добавил, что сложно предположить дальнейшие действия Украины в сложившейся ситуации, учитывая отношение руководства к гражданам.

Ранее на пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин заявил, что мобилизация на Украине полностью обескровит страну. Президент РФ допустил, что киевские власти начнут понижать призывной возраст ради тотальной мобилизации.

#Украина #ВСУ #Владимир Путин #мобилизация #ВЭФ
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