Путин сравнил киевские власти с инопланетянами и иностранцами

Президент России Владимир Путин заявил, что у него складывается впечатление, что у власти на Украине находятся инопланетяне или иностранцы. Такое предположение он выдвинул на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Порой складывается впечатление, что те, кто управляют Украиной, - инопланетяне или иностранцы», - заявил российский лидер на сессии ВЭФ.

Глава государства напомнил о колоссальных потерях ВСУ на линии фронта. В частности, потери идут не только в технике, но и в людях.

Президент РФ также добавил, что сложно предположить дальнейшие действия Украины в сложившейся ситуации, учитывая отношение руководства к гражданам.

Ранее на пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин заявил, что мобилизация на Украине полностью обескровит страну. Президент РФ допустил, что киевские власти начнут понижать призывной возраст ради тотальной мобилизации.