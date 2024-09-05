Артиллеристы поразили места запуска дронов ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы группировки войск «Север» поразили места запуска украинских дронов в Харьковской области. Кадры поражения, снятые с высоты птичьего полета, публикует Министерство обороны РФ.

Работу операторов БПЛА ВСУ, которые запускали дроны-камикадзе, удалось вскрыть в ходе разведки с помощью беспилотника. Координаты передали артиллеристам, после чего по противнику нанесли удар.

Кадры объективного контроля, полученные с помощью беспилотника, позволили убедиться в поражения точек запуска дронов ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского танка в Харьковской области. Удар по машине был нанесен барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.