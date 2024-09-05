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Военнослужащих соединения «Южной» группировки наградили в зоне СВО

Бойцам вручили государственные награды за успешное выполнение поставленных задач на Донецком направлении.
2024-09-05 13:47:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 1-го отдельного гвардейского мотострелкового соединения «Южной» группировки войск, проявившие высокие профессиональные и личные качества в ходе боевых действий на Донецком направлении, получили заслуженные награды. Министерство обороны России публикует кадры торжественной церемонии награждения.

Как уточняет российское оборонное ведомство, военнослужащие получили ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, медали Суворова, медали «За храбрость» и «За отвагу», а также медали «За спасение погибавших». Награды вручил заместитель командира бригады по военно-политической работе.

Командование поблагодарило военнослужащих за успешные действия на направлении, личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм.

Военнослужащие соединения выполняют задачи на самых сложных направлениях. Принимали участие в боевых действиях при освобождении Мариуполя и населенных пунктов Запорожской области, городов Первомайск и Попасная в ЛНР, а также успешно действовали на Южно-Донецком направлении.

Ранее Минобороны опубликовало кадры с награждением артиллеристов группировки «Запад». Командир поблагодарил бойцов за вклад каждого в общее дело, мужество, стойкость и профессионализм.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #награды #МО РФ #СВО
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