Артиллеристов группировки «Запад» наградили на передовой СВО

Военнослужащим артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад», отличившимся в зоне СВО на передовых позициях вручили боевые государственные и ведомственные награды.

Кадры с передовой публикует Минобороны РФ.

Награды вручил лично командир артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Он поблагодарил бойцов за вклад каждого в общее дело, мужество, стойкость и профессионализм.

«Бригада выполняет обширный ряд задач от контрбатарейной борьбы до артиллерийской разведки. Бригадой была поражена западная техника, например, Леопард, Абрамс, Брэдли. Личный состав воюет за Родину, за семью, за наш народ», - сказал заместитель командира артиллерийского соединения с позывным «Скобарь».

Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач, отмечает оборонное ведомство.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.