МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристов группировки «Запад» наградили на передовой СВО

Командир поблагодарил бойцов за вклад каждого в общее дело, мужество, стойкость и профессионализм.
2024-09-05 05:40:45
© Фото: Минобороны России

Военнослужащим артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад», отличившимся в зоне СВО  на передовых позициях вручили боевые государственные и ведомственные награды.

Кадры с передовой публикует Минобороны РФ.

Награды вручил лично командир артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Он поблагодарил бойцов за вклад каждого в общее дело, мужество, стойкость и профессионализм.

«Бригада выполняет обширный ряд задач от контрбатарейной борьбы до артиллерийской разведки. Бригадой была поражена западная техника, например, Леопард, Абрамс, Брэдли. Личный состав воюет за Родину, за семью, за наш народ», - сказал заместитель командира артиллерийского соединения с позывным «Скобарь».

Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач, отмечает оборонное ведомство.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Запад #спецоперация #награды #артиллеристы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 