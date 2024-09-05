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Российские войска освободили Заветное в ДНР

Населенный пункт был взят под контроль благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр».
2024-09-05 12:07:20
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские войска освободили Заветное Донецкой Народной Республики, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки «Центр» составили до 530 человек. Помимо живой силы, ВС РФ уничтожили два танка ВСУ, БТР, три автомобиля, французскую САУ Caesar, буксируемые орудия «Мста-Б», два Д-20, три Д-30, а также и противотанковую пушку «Рапира».

Российским военным в течение суток удалось поразить завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров, пункт дислокации иностранных наемников. Силы ПВО тоже отличились - сбили три тактические ракеты ATACMS, запускаемые с помощью американских РСЗО, а также пять французских корректируемых авиабомб Hammer. Кроме того, уничтожены 27 дронов ВСУ. За минувшие сутки силами Черноморского флота России в Черном море были обнаружены и уничтожены 11 вражеских морских дронов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #МО РФ #СВО #заветное
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