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Вертолеты ЧФ уничтожили БЭКи, направлявшиеся в сторону Крыма

Днем сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров.
2024-09-04 17:49:10
© Фото: ТРК «Звезда»

Экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера, направлявшихся в сторону Крыма. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ранее ведомство также сообщило об уничтожении безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ в северо-западной части Черного моря и продемонстрировало кадры с их ликвидацией.

На записи показано, как ведется огонь по БЭКам, после чего происходит возгорание. Как уточняет Минобороны, военные ликвидировали четыре катера.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #безэкипажный катер (БЭК)
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