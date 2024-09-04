Вертолеты ЧФ уничтожили БЭКи, направлявшиеся в сторону Крыма

Экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера, направлявшихся в сторону Крыма. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ранее ведомство также сообщило об уничтожении безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ в северо-западной части Черного моря и продемонстрировало кадры с их ликвидацией.

На записи показано, как ведется огонь по БЭКам, после чего происходит возгорание. Как уточняет Минобороны, военные ликвидировали четыре катера.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.