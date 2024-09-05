Старовойт: на модернизацию БАМ уйдет более 3 трлн рублей до 2035 года

На работы по модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) уйдет более трех триллионов рублей до 2035 года. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума «Звезде» рассказал глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

«Мы должны обеспечить к 2035 году провозную способность в 270 миллионов тонн. Пока мы идем в точном соответствии с планом», - подчеркнул Старовойт.

В этом году, добавил министр, провозная способность железнодорожного маршрута будет доведена до 180 миллионов тонн.

В начале мая стало известно, что правительство одобрило третий этап проекта по модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей до 2035 года. Глава кабмина Михаил Мишустин особо отметил ключевую роль, которую БАМ играет в обеспечении и освоении регионов Сибири и Дальнего Востока.

По словам председателя правительства, за оставшееся время будут построены дополнительные пути, туннели, разъезды и мосты, в том числе через реку Амур. Строители организуют подходы к портам и соорудят платформы. В общей сложности работы проведут на 24 участках.