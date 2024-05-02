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Кабмин одобрил третий этап модернизации БАМа и Транссиба до 2035 года

Общая стоимость этих работ превышает 3,7 триллиона рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Максим Крюков 2024-05-02 14:33:10
© Фото: Павел Львов, РИА Новости © Видео: Правительство России

Российский кабмин одобрил запуск третьего этапа проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб) до 2035 года. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что и сегодня БАМ играет ключевую роль в обеспечении связанности регионов, освоения Сибири и Дальнего Востока, а также экономического суверенитета страны.

«По поручению главы государства утвержден третий этап работ до 2035 года. Общая стоимость этих работ превышает 3 триллиона 700 миллиардов рублей», - сказал премьер-министр РФ.

По его словам, за это время построят дополнительные пути, разъезды, туннели и мосты, в том числе через реку Амур, организуют подходы к морским портам, модернизируют станции и платформы. Данный инвестиционный проект даст возможность повысить провозную способность этих магистралей со 180 миллионов тонн по итогам текущего года до 210 миллионов тонн по итогам 2030 года и до 270 миллионов тонн по итогам 2032 года, добавил Мишустин.

Глава кабмина уточнил, что в общей сложности работы проведут на 24 участках: 12 из них относятся к Транссибу, 10 - к БАМу, еще две линии должны соединить магистрали между собой.

#в стране и мире #строительство #модернизация #транссиб #БАМ #михаил мишустин #правительство РФ
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