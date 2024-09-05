Раненый российский боец сбил «Бабу-ягу» двумя выстрелами из автомата

Получивший ранения военнослужащий армейского корпуса группировки войск «Восток» с позывным Студент сбил дрон «Баба-яга» двумя выстрелами из автомата Калашникова, сообщает Министерство обороны РФ.

Украинский беспилотник был уничтожен вблизи Константиновки Донецкой Народной Республики в день, когда штурмовики взяли очередной опорный пункт ВСУ и закрепились в нем.

Противник направил к сданному опорнику «Бабу-ягу» и с ее помощью сбрасывал боеприпасы. Несколько российских бойцов получили ранения. Один из раненых военнослужащих с позывным Студент произвел два выстрела из автомата Калашникова, сбив вражеский дрон.

Между тем в Минобороны отметили, что штурмовики улучшают тактическое положение по переднему краю на Угледарском участке Южно-Донецкого направления. Российским бойцам удалось взять под контроль населенные пункты Константиновка и Пречистовка, напомнили в ведомстве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.