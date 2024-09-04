Российские военные уничтожили 20 машин и до 80 боевиков в районе Сум

Российские военные нанесли ракетный удар по технике и вооружению противника в районе населенного пункта Новые Басы недалеко от Сум.

Кадры объективного контроля с видеоподтверждением уничтожения техники публикует Министерство обороны РФ. На конечном участке ракета пикирует на объект практически вертикально, после чего происходит детонация и пожар на позиции.

В результате противник понес серьезные потери как в живой силе, так и в военной технике. По данным ведомства, уничтожены семь грузовиков, четыре бронемашины, девять автомобилей повышенной проходимости. Также ВСУ потеряли до 80 человек в личном составе.

Ранее Минобороны показало уничтожение пусковых установок MLRS и HIMARS в Сумской области. В результате уничтожены пусковая установка MLRS, пусковая установка HIMARS, два автомобиля сопровождения. Потери противника в живой силе составили до 20 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.