Киевский режим продолжит наносить удары американским оружием по российской территории, и официальная Москва будет это учитывать. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«И сейчас по территории России наносятся удары постоянно вооружениями американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать. Это все учитывается нашей стороной», - сказал Песков на полях ВЭФ.

Представитель Кремля указал на прямую вовлеченность Вашингтона и НАТО в конфликт. Постоянные поставки западных образцов вооружения и боеприпасов мешают урегулированию, считает он.

Вместе с тем американские власти не намерены пересматривать свою политику о запретах для ВСУ на удары оружием США по территории России. Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх отметила, что США разрешили Киеву использовать свое оружие для нападения на Курскую область, так как это приграничный регион.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые военные грузы Запада на территории Украины станут законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации.