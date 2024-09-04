Американские власти не будут пересматривать свою политику о запретах для ВСУ на удары оружием США по территории России. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Ничего не поменялось и процесса изменений не происходит», — так она прокомментировала предоставление Киеву разрешения на удары западным оружием по РФ.

Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США разрешили Украине использовать американское оружие для нападения на Курскую область, так как это приграничный район. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, признания Пентагона в отношении использования американского оружия для терактов на территории РФ уже делаются публично и являются частью массовых коррупционных схем.