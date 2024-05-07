Новейший ледокол «Якутия» отправился на первые швартовые испытания

Новый атомный ледокол «Якутия» отправился на первые швартовые испытания. Мероприятия проводятся у достроечной набережной Балтийского завода.

Специалисты проверят работу систем и механизмов, проведут настройку аппаратуры. После этого ледокол будет готов к выходу на ходовые испытания в районы Арктики.

«Якутия» - четвертый ледокол проекта 22 220, один из серии самых крупных и мощных ледоколов в мире. Он был заложен на Балтийском заводе в 2020 году. Судно оборудовано двумя ядерными реакторами РИТМ-200, которые выдают мощность более 81 тысячи лошадиных сил.

Другие ледоколы проекта - головная «Арктика», серийные «Сибирь» и «Урал» - уже работают на Северном морском пути. В этом году запланирован спуск на воду пятого судна - «Чукотка».

Церемония спуска корабля на воду прошла в конце 2022 года. В мероприятии по видеосвязи принял участие российский президент Владимир Путин.