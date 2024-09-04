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В Киеве сгорел автобус украинских военных

Таким образом жители выражают протест против принудительной мобилизации.
Ирина Егорова 2024-09-04 04:48:11
© Фото: Evgen KotenkoKeystone Press Agency, Globallookpress

Еще один автобус ВСУ сгорел в Киеве, сообщает издание «Страна.ua». Предполагается, что был совершен поджог.

Предположительно, автобус могли использовать сотрудники ТЦК для отлова уклонистов. Так, недавно машину военного подожгли в Одессе. Инцидент произошел ночью.

В последнее время на Украине все чаще поджигают автомобили - подобные случае происходят в Виннице, Днепре, Львове, в Харьковской области. Считается, что таким образом жители выражают протест против принудительной мобилизации.

#Украина #Киев #автобус #поджог #мобилизация
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