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В Одессе неизвестные подожгли автомобиль военного

Подобные инциденты в последнее время случаются и в Виннице, Днепре, Львове, в Харьковской области.
Ирина Егорова 2024-08-23 11:51:29
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Ночью в Одессе подожгли автомобиль военнослужащего, передает  издание «Страна».

В последнее время на Украине все чаще поджигают автомобили - подобные случае происходят еще и в Виннице, Днепре, Львове, в Харьковской области. Считается, что таким образом жители выражают протест против принудительной  мобилизации.

Ранее в Ростове был осужден мужчина, который планировал автомобиль главы Крыма Сергея Аксенова. Он проведет в тюрьме 18 лет. Было установлено, что он под руководством сотрудника СБУ обучился навыкам применения взрывных устройств, забрал из тайника взрывное устройств для дальнейшей установки в автомобиль главы Республики Крым.

#пожар #Киев #военные #поджог #машины
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