В Одессе неизвестные подожгли автомобиль военного

Ночью в Одессе подожгли автомобиль военнослужащего, передает издание «Страна».

В последнее время на Украине все чаще поджигают автомобили - подобные случае происходят еще и в Виннице, Днепре, Львове, в Харьковской области. Считается, что таким образом жители выражают протест против принудительной мобилизации.

Ранее в Ростове был осужден мужчина, который планировал автомобиль главы Крыма Сергея Аксенова. Он проведет в тюрьме 18 лет. Было установлено, что он под руководством сотрудника СБУ обучился навыкам применения взрывных устройств, забрал из тайника взрывное устройств для дальнейшей установки в автомобиль главы Республики Крым.