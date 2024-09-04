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Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного.
Ирина Егорова 2024-09-04 04:22:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину по статье ст. 275 Уголовного кодекса о государственной измене.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щурова В.П.», - сказано в карточке.

Подробностей дела не приводится, оно проходит под грифом «Секретно», передают «360» со ссылкой на картотеку столичного суда.

Статья о госизмене предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет или на пожизненный.

Накануне к 16 годам тюрьмы был приговорен житель Севастополя который по указу ГУР готовил теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму. В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту, незаконном хранении взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа.

#Москва #статья #арест #тюрьма #Лефортовский суд #Госизмена #обвинение #ходатайство
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