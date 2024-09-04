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Блинкена вызвали в Конгресс для дачи показаний по Афганистану

Госсекретарь должен явиться в комитет по международным делам палаты представителей США 19 сентября.
Ирина Егорова 2024-09-04 03:10:15
© Фото: Tomas TkacikKeystone Press Agency, Globallookpress

Госсекретаря США Энтони Блинкена вызвали в конгресс для дачи показаний о выводе войск из Афганистана, сообщает телеканал Fox News.

Явиться он должен 19 сентября. В противном случае Блинкена обвинят в неуважении к Конгрессу.

Повестку выписали, так как Блинкен якобы отказался выступить перед комитетом ранее. В госдепе предложили альтернативные даты, сославшись на занятость политика.

В ночь на 31 августа США покинули Афганистан, спустя почти 20 лет своего пребывания в республике. Во время эвакуации граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев многие мирные граждане погибли.

В Госдепартаменте США позже признали, что спешный вывод войск лишил дипломатов силовой поддержки и способствовал стремительному захвату Кабула силами талибов*. Это и было просчетом и упущением со стороны администрации США.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

#сша #Афганистан #конгресс США #Вывод войск #Блинкен #дача показаний
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