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Госдеп США признал ошибки во время ухода из Афганистана

Ян Брацкий
00:24 01.07.2023
По мнению Госдепартамента США, постоянно меняющиеся политические вводные из Вашингтона только усиливали неразбериху на местах.
Госдеп США признал ошибки во время ухода из Афганистана
© Фото: РИА Новости
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Госдеп США признал собственные упущения и просчеты Белого дома во время ухода американских военных из Афганистана. В многостраничном документе «постфактумного анализа» говорится, что администрации Дональда Трампа и Джо Байдена не просчитали «худшие сценарии». Госдепартамент считает, что спешный вывод войск лишил дипломатов силовой поддержки и способствовал стремительному захвату Кабула силами талибов*.

«Постоянно меняющиеся политические вводные и публичные посылы из Вашингтона в отношении того, какие группы населения имеют право на релокацию и как посольство должно вести контакты и регулировать поток, только усиливали неразбериху и часто не принимали в расчет ключевые факты на местах», - цитирует РИА Новости заявление Госдепа США.

По мнению Госдепа, афганскими событиями занималась слишком громоздкая опергруппа, специалисты которой не справлялись с объемом задач. Все это подвергало сотрудников на местах повышенному риску.

События о которых говорится в докладе Госдепартамента США, произошли в начале августа 2021 года, когда талибы* активизировали наступление на правительственные силы. Спустя две недели они вошли в Кабул и заявили о завершении войны. В ночь на 31 августа США покинули Афганистан, спустя почти 20 лет своего пребывания в республике. Во время эвакуации граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев многие мирные граждане погибли.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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