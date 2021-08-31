Паралимпиец Свиридов установил мировой рекорд в толкании ядра

На «Заре»: какие дефекты нашли на старейшем модуле МКС и как с ними будут бороться

Ранее российский спортсмен Антон Кулятин стал чемпионом Паралимпийских игр, показав лучшее время в беге на 1500 метров в Токио. Легкоатлет участвовал в состязаниях для людей с нарушением зрения.

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