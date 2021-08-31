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Паралимпиец Свиридов установил мировой рекорд в толкании ядра

Алексей Курильченко
06:18 31.08.2021
Россиянин Владимир Свиридов завоевал золотую медаль Паралимпиады
Паралимпиец Свиридов установил мировой рекорд в толкании ядра
© Фото: Aida Arslanovic Keystone Press Agency Globallookpress
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Российский легкоатлет Владимир Свиридов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио, установив мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Спортсмен показал результат 16,67 метра, превзойдя свой собственный результат на 35 сантиметров.

Серебро завоевал спортсмен из Туниса Яссин Гениши. Третье место занял немецкий легкоатлет Себастьян Дитц.

Ранее российский спортсмен Антон Кулятин стал чемпионом Паралимпийских игр, показав лучшее время в беге на 1500 метров в Токио. Легкоатлет участвовал в состязаниях для людей с нарушением зрения.

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