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Врач рассказал об инновационном методе операций на сердце без разрезов

Разработанная технология позволяет пациентам восстанавливаться за несколько дней, а не месяцев.
Екатерина Булучевская Карина Тазетдинова 2024-09-04 20:25:49
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК "Звезда"

Новый способ операций на сердце позволяет без разрезов и долгого восстановления добиться положительных результатов в лечении. Об этом рассказал врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Сергей Пискунов. 

«Мы проводим через тоненькую трубочку специальную заплатку, она принимает заданную форму. Это суть нашей технологии, то есть мы гораздо более элегантными и атравматичными способами достигаем того же результата», -  объяснил медик в разговоре со «Звездой». 

Такую инновационную технологию используют в Челябинском кардиоцентре. Отличительной особенностью таких хирургических вмешательств является использование устройства размером всего в несколько миллиметров, которое перекрывает отверстие в тканях после операции и подбирается индивидуально во время процесса. 

Подобный способ помогает пациентам с опасными для жизни диагнозами проходить реабилитацию всего за несколько дней, а не месяцев. Специалистам удалось закрыть уже больше сотни фистул с очень высокими показателями для отделения.

#Медицина #хирургия #врач #наш эксклюзив #сердце #операции
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