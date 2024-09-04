Врач рассказал об инновационном методе операций на сердце без разрезов

Новый способ операций на сердце позволяет без разрезов и долгого восстановления добиться положительных результатов в лечении. Об этом рассказал врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Сергей Пискунов.

«Мы проводим через тоненькую трубочку специальную заплатку, она принимает заданную форму. Это суть нашей технологии, то есть мы гораздо более элегантными и атравматичными способами достигаем того же результата», - объяснил медик в разговоре со «Звездой».

Такую инновационную технологию используют в Челябинском кардиоцентре. Отличительной особенностью таких хирургических вмешательств является использование устройства размером всего в несколько миллиметров, которое перекрывает отверстие в тканях после операции и подбирается индивидуально во время процесса.

Подобный способ помогает пациентам с опасными для жизни диагнозами проходить реабилитацию всего за несколько дней, а не месяцев. Специалистам удалось закрыть уже больше сотни фистул с очень высокими показателями для отделения.