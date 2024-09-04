Путин по видеосвязи открыл три предприятия на Дальнем Востоке

Владимир Путин в ходе мероприятий Восточного экономического форума принял участие в открытии новых предприятий по видеосвязи. Это производства, которые начали работать на Дальнем Востоке на территориях опережающего развития (ТОР).

Резиденты этих территорий рассказали главе государства о результатах развития своих проектов. Начали работать Приморский завод однослойных и многослойных труб из полиэтилена для водо- и газоснабжения и горно-обогатительный комбинат «Озерный», на полную мощность заработал угольный порт Суходол.

Порт Суходол в бухте Тепляковского - специализированный морской комплекс на юге Приморского края по приемке, хранению и погрузке угля на морские суда.

Компания «Озерное» представила Путину новый горно-обогатительный комбинат на базе Озерного месторождения полиметаллических руд.

Владимир Путин находится в Приморье с рабочим визитом. В среду он посетил Приморскую флотилию, корвет «Резкий» и провел переговоры на высшем уровне.