МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин по видеосвязи открыл три предприятия на Дальнем Востоке

Это производства, которые начали работать на территориях опережающего развития.
Владимир Рубанов 2024-09-04 18:56:26
© Фото: Пресс-служба ООО «Озерное» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин в ходе мероприятий Восточного экономического форума принял участие в открытии новых предприятий по видеосвязи. Это производства, которые начали работать на Дальнем Востоке на территориях опережающего развития (ТОР).

Резиденты этих территорий рассказали главе государства о результатах развития своих проектов. Начали работать Приморский завод однослойных и многослойных труб из полиэтилена для водо- и газоснабжения и горно-обогатительный комбинат «Озерный», на полную мощность заработал угольный порт Суходол.

Порт Суходол в бухте Тепляковского - специализированный морской комплекс на юге Приморского края по приемке, хранению и погрузке угля на морские суда.

Компания «Озерное» представила Путину новый горно-обогатительный комбинат на базе Озерного месторождения полиметаллических руд.

Владимир Путин находится в Приморье с рабочим визитом. В среду он посетил Приморскую флотилию, корвет «Резкий» и провел переговоры на высшем уровне.

#в стране и мире #Приморский край #Владимир Путин #Владивосток #бурятия #Восточный экономический форум #вэф-2024
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 