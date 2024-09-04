Судостроение и переговоры: первый день Путина во Владивостоке

Программа рабочего визита Владимира Путина во Владивосток начинается у причала кампуса Дальневосточного федерального университета, куда на побережье острова Русский выезжает президентский лимузин Aurus. Президент поднимается на борт служебного катера командующего Тихоокеанским флотом с говорящим названием «Ураган». Глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков рассказывает президенту о планах строительства новой верфи по выпуску современных гражданских судов, в том для перевозки газа. А затем Владимир Путин и сам в бинокль осмотрел место будущей площадки.

После этого Верховный Главнокомандующий посетил пункт базирования Приморской флотилии и поднялся на борт корвета «Резкий». Меньше года назад он был принят в состав Тихоокеанского флота.

В торпедном отсеке Владимиру Путину показали комплекс противолодочных ракет. Корвет «Резкий» - четвертый в серии сторожевых кораблей - предназначен для поражения субмарин и надводных кораблей противника как в ближней, так и в дальней морских зонах. При высадке десанта обеспечивает ему артиллерийскую поддержку.

«Малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет МК" калибра 24. Правый борт. Его особенность - это два типа ракет, торпеды и антиторпеды», - рассказали моряки главе государства.

Президент побывал и в капитанской рубке. В ходовом посту осуществляется управление корабля на ходу и в бою. Здесь расположен боевой пост БЧ-2, откуда он ведет управление комплексом «Уран». Рядом расположен пост БЧ-3, откуда управляется противолодочное оружие «Пакет МК».

Приморский край в зоне специальной военной операции представляют военнослужащие 155-й бригады морской пехоты. Владимир Путин высоко оценил их действия. Он поручил губернатору Приморского края взять под контроль обеспечение военнослужащих жильем. Этот вопрос, как выяснилось, Верховный Главнокомандующий поднял сам - в телефонных разговорах с ними.

«В зоне СВО несут боевую службу и блестяще выполняют боевые задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота России. Вы знаете, недавно разговаривал с командиром 155-й бригады. Он человек скромный, вопросов бытового характера не ставил. Тем не менее, они есть. Это и рабочие места для членов семьи, и другие бытовые вопросы - прежде всего связанные с обеспечением жильем», - сказал глава государства.

Командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Вктор Лиина доложил, что сейчас готовится к сдаче один из домов в микрорайоне Снеговая Падь. Там готовят 190 квартир для военнослужащих 155-й бригады.

«Также в Снеговой Пади производится строительство еще четырех домов для военнослужащих ТОФ и 155-й бригады», - рассказал адмирал.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что региональные власти со своей стороны закладывают там школу на 1 100 мест, а также будут достраивать спортивно-оздоровительный комплекс по поручению президента.

«Всем бойцам наилучшие пожелания. Я очень на их надеюсь. У них очень ответственная задача сейчас», - сказал Путин.

Из бухты Аякс на побережье острова Русский кортеж Владимира Путина переезжает к кампусу Дальневосточного федерального университета. За сутки до начала пленарного заседания - основного мероприятия Восточного экономического форума, в котором по традиции примут участие и главы некоторых зарубежных делегаций, у Владимира Путина проходят с ними переговоры.

По поручению председателя КНР Си Цзиньпина делегацию из Поднебесной во Владивостоке возглавляет его заместитель Хань Чжэн. Он уже сопровождал Владимира Путина во время визита в Харбин в мае. Переговоры с ним сегодня, начавшиеся на ногах, едва не застали врасплох переводчика от российского МИДа. Второй раз президент сам обратился к нему за помощью, когда в наушниках Хань Чжэна пропал синхронный перевод.

Владимир Путин подтвердил приглашение Си Цзиньпину приехать на саммит БРИКС в Казани и предложил провести с ним отдельную двустороннюю встречу. Кроме этого, интерес к этому объединению проявляет и Малайзия. Ее премьер Анвар Ибрагим впервые в этом статусе встретился с российским президентом.

На саммите БРИКС в Казани - в формате «плюс/аутрич» - поскольку его страна формально не входит в эту организацию - ждут и президента Сербии Александра Вучича. На Восточном экономическом форуме делегацию представляет заместитель председателя правительства Александр Вулин. С ним Владимир Путин обсудил заключение нового газового контракта, а также попытки Запада дестабилизировать ситуацию на Балканах.

Первый день рабочего визита Владимира Путина во Владивосток завершился уже за полночь. Россия приглашает к участию в Восточном экономическом форуме все страны мирового большинства. Уже завтра президент выступит на пленарном заседании, примет участие в дискуссии и ответит на самые острые вопросы модератора.