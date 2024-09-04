Шольц пообещал поставить Киеву еще 17 ЗРК IRIS-T

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить Украине 17 зенитно-ракетных комплексов ЗРК IRIS-T, четыре из которых планируют доставить до конца этого года.

«Канцлер Олаф Шольц обещает Украине дополнительные системы ПВО IRIS-T», - передает телеканал NTV.

Всего в 2024 году Берлин планирует поставить по две системы ПВО каждого типа, восемь из которых системы IRIS-T SLM и девять IRIS-T SLS. Остальные поставки продолжатся с 2025 года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки вооружений приведут к большей эскалации конфликта, и напомнил Западу о «красных линиях». Он также подчеркнул, что Зеленский пользуется ситуацией, потому что власти стран-«спонсоров» переходят границы.