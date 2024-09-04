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«Не надо шутить про красные линии»: Лавров о поставках США оружия Киеву

Глава МИД РФ заявил, что Запад потерял ощущение взаимного сдерживания с РФ, которое было выстроено еще со времен СССР.
Карина Тазетдинова 2024-09-04 14:10:29
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency Globallookpress

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал поставки США дальнобойных ракет для ВСУ.

Глава российского дипломатического ведомства заявил, что Вашингтон потерял ощущение взаимного сдерживания с Москвой, которое сложилось еще с советских времен.

«Не надо шутить про наши красные линии, они прекрасно знают, где они проходят», - сказал Сергей Лавров в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Министр также подчеркнул, что власти США перешли порог, который сами себе обозначили, а Зеленский пользуется ситуацией. Он также отметил, что эти шаги ведут к все большей эскалации.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны НАТО потеряли чувство реальности и перестали задумываться о рисках дальнейшего расширения конфликта, даже в контексте собственных интересов.

#в стране и мире #Сергей Лавров #сша #МИД РФ #Поставки оружия на Украину
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