ВС РФ «Ланцетом» сожгли радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области

Операторы, управляющие барражирующим боеприпасом «Ланцет», оставили противника без радиолокационной станции «Малахит-М» в Сумской области.

Кадры, снятые с помощью беспилотника, публикует Министерство обороны РФ. На записи показано, как после прямого попадания дрона-камикадзе вспыхивает пламя, техника полыхает и дымится.

Украинскую РЛС в районе лесопосадки засекли в ходе разведки подразделения группировки войск «Север».

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.