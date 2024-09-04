Киевский режим «обнажает свою сущность», когда говорит о намерении закрепиться в Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с Life.

Он добавил, что России стоит завершать СВО и выполнять поставленные в этой связи задачи. Пресс-секретарь выразил убежденность в том, что Москве точно удастся этого добиться.

Тем самым Песков отреагировал на заявление Владимира Зеленского для NBC News о намерении «удерживать» территории в курском приграничье. По его словам, это станет частью «плана победы», который страна представит США и остальным партнерам на Западе.

Напомним, в начале этой недели президент России Владимир Путин заявил, что провокация ВСУ в Курской области провалится, а также указал на необходимость «разобраться с украинскими бандитами» в регионе.