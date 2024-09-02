Путин: РФ надо разобраться с украинскими бандитами в Курской области

Президент России Владимир Путин указал на необходимость разобраться с «бандитами» в Курской области, которые стремились дестабилизировать обстановку в приграничных районах. Об этом глава государства заявил в ходе открытого урока в кызылской школе.

Российский лидер добавил, что действия ВСУ в курском приграничье были призваны остановить наступление ВС РФ в Донбассе, однако противнику не удалось это сделать. Он также вновь напомнил о приверженности российской стороны мирному урегулированию кризиса на Украине.

«Поэтому уверен, что и эта провокация провалится, и возникнет после этого желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались. Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации», - сказал Путин.

Напомним, российский глава находится в столице Республики Тыва с рабочей поездкой, где он провел открытый урок для школьников средней общеобразовательной школы №20 имени Героев Отечества. В ходе беседы президент также пообещал, что российские бойцы сделают все возможное, чтобы жизнь ребят из приграничных районов вошла в привычное русло.