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МО РФ показало уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Кадры уничтожения морских дронов публикует Министерство обороны РФ.
2024-09-04 11:30:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря. Российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры с их ликвидацией.

На записи показано, как ведется огонь по БЭКам. Запечатлен момент, когда на катере происходит возгорание после точного попадания.

По данным российского оборонного ведомства, военные ликвидировали четыре катера. Морские беспилотники уничтожены силами Черноморского флота.

Об уничтожении безэкипажных катеров в Черном море ранее сообщило Минобороны. Кроме того, ВС РФ ликвидировали четыре украинских БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Черное море #МО РФ #Безэкипажные катера
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