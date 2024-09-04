МО РФ показало уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря. Российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры с их ликвидацией.

На записи показано, как ведется огонь по БЭКам. Запечатлен момент, когда на катере происходит возгорание после точного попадания.

По данным российского оборонного ведомства, военные ликвидировали четыре катера. Морские беспилотники уничтожены силами Черноморского флота.

Об уничтожении безэкипажных катеров в Черном море ранее сообщило Минобороны. Кроме того, ВС РФ ликвидировали четыре украинских БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.