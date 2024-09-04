Российские военные нашли боеприпасы ВСУ на пути миссии МАГАТЭ

Минобороны России сообщило, что российские военные нашли боеприпасы иностранного производства на пути наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Кадры с работой военных публикует оборонное ведомство.

Сегодня ВС РФ обеспечили безопасное проведение 22-й ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Ротацию провел генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. На маршруте движения от разрушенного моста у Каменского с 05.30 до 20.00 по столичному времени был объявлен режим прекращения огня.

«Были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, обнаруженные в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Боеприпасы были обнаружены во время осмотра дороги. В Минобороны обвинили противника в систематическом обстреле территории рядом со станцией.

В составе миссии прибыли четыре инспектора. Гросси посетил башенную градирню №1, которую ВСУ атаковали 11 августа с помощью дронов. Беспилотники были оснащены зажигательным веществом, ставшим причиной пожара. Гросси и специалисты МАГАТЭ подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с сентября 2022 года, после первого визита на станцию гендиректора агентства Рафаэля Гросси. С начала спецоперации Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. МАГАТЭ предлагало создать вокруг станции зону безопасности, но прийти к согласию стороны так и не смогли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.