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Глава ЗАЭС: Гросси делает что может для безопасности станции

Сегодня днем делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС.
Елизавета Кондрикова 2024-09-04 17:18:08
© Фото: Aeoi, Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси делает все возможное для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, заявил директор станции Юрий Черничук.

«Вы хотите, чтобы Гросси взял автомат и пошел стрелять?», - отреагировал он на заявление о том, что дальше слов и деклараций действия Гросси не заходят.

Отдельно Черничук отметил стойкость персонала запорожской станции, который продолжает выполнять свою работу даже в напряженной обстановке.

Напомним, сегодня днем на ЗАЭС прибыла делегация МАГАТЭ с Гросси во главе. По данным агентства, все компоненты ядерной безопасности на станции оказались частично или полностью подорваны, сохраняются риски для международного сообщества. 

 

#МАГАТЭ #наш эксклюзив #заэс #рафаэль гросси #Юрий Черничук
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