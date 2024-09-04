Глава ЗАЭС: Гросси делает что может для безопасности станции

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси делает все возможное для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, заявил директор станции Юрий Черничук.

«Вы хотите, чтобы Гросси взял автомат и пошел стрелять?», - отреагировал он на заявление о том, что дальше слов и деклараций действия Гросси не заходят.

Отдельно Черничук отметил стойкость персонала запорожской станции, который продолжает выполнять свою работу даже в напряженной обстановке.

Напомним, сегодня днем на ЗАЭС прибыла делегация МАГАТЭ с Гросси во главе. По данным агентства, все компоненты ядерной безопасности на станции оказались частично или полностью подорваны, сохраняются риски для международного сообщества.