Глава ЗАЭС: Гросси делает что может для безопасности станции

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси делает все возможное для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, заявил директор станции Юрий Черничук.
«Вы хотите, чтобы Гросси взял автомат и пошел стрелять?», - отреагировал он на заявление о том, что дальше слов и деклараций действия Гросси не заходят.
Отдельно Черничук отметил стойкость персонала запорожской станции, который продолжает выполнять свою работу даже в напряженной обстановке.
Напомним, сегодня днем на ЗАЭС прибыла делегация МАГАТЭ с Гросси во главе. По данным агентства, все компоненты ядерной безопасности на станции оказались частично или полностью подорваны, сохраняются риски для международного сообщества.
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