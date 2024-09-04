Морпехов Севфлота научили топить безэкипажные катера в море Лаптевых

Боевые корабли Северного флота провели учения по обнаружению и уничтожению условного противника в море Лаптевых. Отряд возглавляет корабль «Вице-адмирал Кулаков». В учениях также участвуют десантный корабль «Александр Отраковский» и танкер «Сергей Осипов».

На вертолетной площадке БПК морпехи практикуются в стрельбе из автоматов и пулеметов Калашникова по мишени, имитирующей беспилотный катер. Хоть качка корабля и минимальная, для прицельного выстрела требуется максимум концентрации.

Для уроженца Дзержинска в Нижегородской области пулеметчика Артема Бугрова служба в морской пехоте - давняя мечта. Учениям в море предшествовала месячная интенсивная подготовка.

«Стреляли, попадали хорошо. Справлялись, в принципе отличные показатели у нас», - делится Артем.

Морпехам еще предстоит показать уровень подготовки. На следующем этапе их ждет высадка на необорудованном побережье, где состоятся тактические учения с выполнением боевых упражнений.

Продвигаясь на восток по морю Лаптевых, начинают появляться айсберги. Прекрасная возможность для расчета 100-мм артустановок отработать по реальной мишени. Артиллеристы попадают точно в макушку ледяной дрейфующий глыбы.

Пройдя льды вдалеке появляются очертания танкера. Происходит сближение, команда перебрасывает швартовые концы. Пройдя еще около тысячи миль, очередная дозаправка. На этот раз траверзным способом. БПК «Вице-адмирал Кулаков» и танкер «Сергей Осипов» сблизились и пришвартовались борт о борт. Швартовые концы уже закреплены, и по линиям началась перекачка жидких грузов - это дизельное топливо, авиационный керосин, моторное масло и пресная вода.

За полувековую историю танкер «Сергей Осипов» более 10 раз проходил по трассе Северного морского пути и совершал заправки во всех морях и океанах. В дозаправке большого противолодочного корабля сейчас задействована только треть мощности насосных установок. Дозаправка кильватерным способом в этот поход уже отрабатывалась в Карском море.

Заправившись и отшвартовавшись, на ходовой звучит новая команда командира БПК. Иностранное судно следует в район контроля судоходства Российский Федерации. Приказы покинуть территорию, пересеченную восточнее полуострова Таймыр, по легенде, неоднократно игнорируются. Далее, как и было обещано, в ход идут ракеты.

Вместе с противолодочным кораблем по судну-нарушителю предупредительный огонь ведет БДК «Александр Отраковский». Понимая, что оторваться от группы кораблей Северного флота невозможно, нарушитель останавливается. На ходовом посту БПК «Вице-адмирал Кулаков» идет подготовка к штурму. Под прикрытием пулеметных расчетов происходит высадка.

Попав на спасательное судно «Алтай», играющее роль нарушителя, антитеррористическая группа начинает досмотровые действия. Проверяются все помещения. Такие учения в первую очередь направлены на отработку оперативных действий в незнакомой обстановке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.