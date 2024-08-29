МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Северный флот провел учения по помощи аварийному судну в Арктике

По легенде учений на танкере загорелось несколько помещений, роль аварийного судна выполнил «Сергей Осипов».
Мария Зайцева 2024-08-29 06:53:09
© Фото: Пресс-служба Северного флота © Видео: Пресс-служба Северного флота

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота во время выполнения задач дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана провел в море Лаптевых учения по оказанию помощи аварийному судну. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В состав вошли большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

По легенде на танкере «Сергей Осипов» загорелись несколько помещений. Командование отряда получило сигнал бедствия и приступило к поисково-спасательной операции.

Аварийно-спасательные группы на быстроходных лодках достигли судна, вертолет Ка-27 поднялся для эвакуации раненого, военные медики подготовили медицинский блок и операционную.

«Спецификой проведения операции в море является постоянная качка, при которой приходится не только фиксировать пациента к операционному столу, но и привязывать себя ремнями. Мной за последние пять лет было выполнено более 50 хирургических операций в море», - рассказал хирург Владимир Кирпиченко.

Во время учений моряки отработали действия при пожаре и спасении людей на поверхности моря с помощью специальных устройств вертолета и буксирного судна.

Ранее глубоководный аппарат Северного флота во время учений спас подводников, которые по легенде тонули в Баренцевом море.

#в стране и мире #учения #Северный флот #Ка-27 #вертолет #море лаптевых #танкер #Операция #хирург
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 