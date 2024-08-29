Северный флот провел учения по помощи аварийному судну в Арктике

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота во время выполнения задач дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана провел в море Лаптевых учения по оказанию помощи аварийному судну. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В состав вошли большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

По легенде на танкере «Сергей Осипов» загорелись несколько помещений. Командование отряда получило сигнал бедствия и приступило к поисково-спасательной операции.

Аварийно-спасательные группы на быстроходных лодках достигли судна, вертолет Ка-27 поднялся для эвакуации раненого, военные медики подготовили медицинский блок и операционную.

«Спецификой проведения операции в море является постоянная качка, при которой приходится не только фиксировать пациента к операционному столу, но и привязывать себя ремнями. Мной за последние пять лет было выполнено более 50 хирургических операций в море», - рассказал хирург Владимир Кирпиченко.

Во время учений моряки отработали действия при пожаре и спасении людей на поверхности моря с помощью специальных устройств вертолета и буксирного судна.

Ранее глубоководный аппарат Северного флота во время учений спас подводников, которые по легенде тонули в Баренцевом море.