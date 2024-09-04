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Очевидец: при ударе ВСУ по рынку в Донецке погибли отец с дочкой

По его словам, мать и 11-летнего сына доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Елизавета Кондрикова 2024-09-04 16:26:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В результате удара ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке погибли отец с дочкой, мать и сын выжили, их в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом «Звезде» сообщил очевидец.

«Пострадала семья. Получается, отец погиб, 13-летняя дочка погибла. Жену и 11-летнего мальчика увезли на скорой в тяжелом состоянии», - рассказал мужчина.

Он добавил, что женщина получила ранения средней тяжести, а мальчик находится в тяжелом состоянии.

По сообщению главы ДНР Дениса Пушилина, число пострадавших при украинском обстреле рынка увеличилось до десяти человек. Двое из них в тяжелом состоянии, шестеро - средней степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось о трех погибших и шести пострадавших в результате сегодняшнего украинского обстрела Донецка. Удары наносились с применением артиллерии калибром 155 мм, сообщил Пушилин.

#Донецк #ДНР #ВСУ #пострадавшие #наш эксклюзив #жертвы #удар по рынку
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