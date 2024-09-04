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Три жителя погибли, пятеро пострадали при ударе ВСУ по рынку в Донецке

Удар был нанесен с применением артиллерии калибром 155 мм, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Елизавета Кондрикова 2024-09-04 13:49:50
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: vmakeevke, Telegram

ВСУ обстреляли рынок «Сокол» в Донецке, трое жителей погибли, еще пятеро получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм по территории рынка "Сокол" (мкрн. Текстильщик) погибли двое мужчин и одна женщина», - написал он в своем Telegram.

Глава региона добавил, что еще одна девушка пострадала в поселке шахты Абакумова в результате атаки беспилотников. Также оказались поврежденными городские автобусы.

По данным Пушилина, всего на данный момент противник осуществил девять вооруженных атак с применением дронов и ствольной артиллерии калибром 155 мм. Всего ВСУ выпустили по городу более 15 боеприпасов.

#Донецк #ДНР #ВСУ #денис пушилин #пострадавшие #жертвы #рынок #удар по рынку
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