Три жителя погибли, пятеро пострадали при ударе ВСУ по рынку в Донецке

ВСУ обстреляли рынок «Сокол» в Донецке, трое жителей погибли, еще пятеро получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм по территории рынка "Сокол" (мкрн. Текстильщик) погибли двое мужчин и одна женщина», - написал он в своем Telegram.

Глава региона добавил, что еще одна девушка пострадала в поселке шахты Абакумова в результате атаки беспилотников. Также оказались поврежденными городские автобусы.

По данным Пушилина, всего на данный момент противник осуществил девять вооруженных атак с применением дронов и ствольной артиллерии калибром 155 мм. Всего ВСУ выпустили по городу более 15 боеприпасов.