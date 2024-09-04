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В Курской области нашли более 500 пропавших людей

Этого удалось добиться благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства региона и силовиков.
Карина Тазетдинова 2024-09-04 15:10:04
© Фото: gubernator_46, Telegram

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о 500 найденных людях в регионе, которые считались без вести пропавшими после атак ВСУ. Сегодня он посетил местное отделение Красного Креста, которое содействовало поискам.

«Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек», - написал временно исполняющий обязанности главы региона в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в отделении организации ежедневно работают около 70 волонтеров, в частности студенты медицинского университета. Помимо этого, Смирнов сообщил, что 50 тысяч человек получили продуктовые и гигиенические наборы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею выплат пострадавшим жителям Курской области в автоматическом режиме.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #алексей смирнов #Красный крест
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