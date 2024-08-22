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Путин поддержал идею выплат по 15 тысяч пострадавшим в Курской области

С таким предложением обратился врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Андрей Аркадьев 2024-08-22 14:34:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею автоматических выплат по 15 тысяч рублей пострадавшим в Курской области. С соответствующим предложением обратился к главе Российского государства врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«По поводу вашего предложения выплачивать людям по 15 тысяч рублей дополнительно в автоматическом режиме: полностью согласен», - сказал Путин на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Смирнов отметил, что в регионе организован постоянный и круглосуточный контакт с силовыми ведомствами. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос президента.

В своем докладе врио главы региона отметил, что восемь районов, где живут более 152 тысяч человек, попали в зону отселения. Свыше 133 тысяч человек покинули свои районы, остались более 19 тысяч жителей.

 

 

 

#в стране и мире #Путин #Курская область
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