Путин поддержал идею выплат по 15 тысяч пострадавшим в Курской области

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею автоматических выплат по 15 тысяч рублей пострадавшим в Курской области. С соответствующим предложением обратился к главе Российского государства врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«По поводу вашего предложения выплачивать людям по 15 тысяч рублей дополнительно в автоматическом режиме: полностью согласен», - сказал Путин на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Смирнов отметил, что в регионе организован постоянный и круглосуточный контакт с силовыми ведомствами. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос президента.

В своем докладе врио главы региона отметил, что восемь районов, где живут более 152 тысяч человек, попали в зону отселения. Свыше 133 тысяч человек покинули свои районы, остались более 19 тысяч жителей.