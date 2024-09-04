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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили до 450 человек

Также уничтожены САУ Caesar, М777, пусковые установки РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS.
2024-09-04 14:08:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении составили до 450 человек, говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Помимо живой силы, на Курском направлении противник понес потери в военной технике. Уничтожены танк, БМП и 15 бронемашин. Также противник лишился 40 автомобилей, французской САУ Caesar, американского буксируемого орудия М777, двух американских пусковых установок - M142 HIMARS и M270 MLRS.

Ранее Минобороны показало видео с уничтожением M270 MLRS и М142 HIMARS. На кадрах объективного контроля видно, как ракеты падают на цели отвесно, затем происходит детонация и пожар на позиции.

С начала боев в Курской области потери противника превысили 9 700 человек. Уничтожены 81 танк, 39 БМП, 70 БТР, 576 бронемашин. Также за все время боевых действий на Курском направлении уничтожены 22 пусковых установки РСЗО, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #Курское направление
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